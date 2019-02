Militar simulou atos sexuais em vídeo chamada sem saber que estava conversando com o pai do garoto

Pai que se passou pelo filho de 12 anos e marcou encontro com um militar da reserva, de 55 anos, suspeito de pedofilia e de assediar o garoto pelas redes sociais na manhã de terça-feira (19), contou ao Sistema Verdes Mares a forma como o ex-policial agia para atrair o jovem.

Segundo o pai, a conversa entre o ex-PM e o filho teve início pelo Facebook no último domingo (17). O homem encontrou o adolescente através de amigos em comum. Os primeiro diálogos eram simples, com desejos de boa noite e perguntas simples como qual a idade, onde estudava, o que gostava. Contudo, a conversa, conforme o garoto de 12 anos, foi ficando estranha. Falas como “quero beijar sua boca” teriam sido ditas pelo sargento.

Após esses diálogos, o menino procurou imediatamente o pai, que prosseguiu com as mensagens como se fosse o filho. As conversas se estenderam até terça-feira (19).

O pai informou que o ex-sargento encaminhou conteúdos pornográficos com outras crianças, para convencê-lo de que era natural o envolvimento dele com outras crianças e adolescentes. Além disso, o suspeito realizou uma vídeo chamada fazendo atos obscenos. Áudios com descrições sobre relações sexuais também eram enviados.





Encontro

O pai do menino contou que o ex-sargento insistia em fazer uma visita ao filho. Nos diálogos, ele perguntava quando o adolescente estava sozinho em casa, os horários de trabalho dos pais e da escola do jovem.

O pai resolveu, então, realizar um plano. Resolveu aceitar o encontro com o ex-militar, que dizia querer encontrar o menino para jogar bola na casa dele. Na terça-feira de manhã, o pai encaminhou o endereço da residência no bairro de Fátima, afirmando ter faltado aula. O homem ficou esperando o suspeito na porta de casa. Ao comparecer ao local, o ex-PM foi espancado pelo pai e pelos vizinhos.

Adolescente

Segundo o pai, o adolescente de 12 anos não teve acesso a nenhuma dessas mensagens encaminhadas pelo ex-sargento. O pai destacou que o filho é bastante consciente no uso das redes sociais e o procurou imediatamente quando notou as intenções do suspeito.