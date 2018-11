Militar aposentado tem casa invadida, reage e dispara contra assaltante, na Parangaba

Na manhã desta sexta-feira (30), um subtenente reformado do Exército teve a casa invadida por um assaltante, no bairro Vila Betânia. O aposentado reagiu à tentativa de assalto e atingiu o suspeito com dois disparos de arma de fogo. Devido a problemas de saúde, a vítima é atualmente usuária de cadeira de rodas, segundo relato de vizinhos.

De acordo com levantamentos da Polícia, o autor do crime chegou à Rua Inglaterra e tentou, sozinho, invadir a residência do subtenente. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito e se outros comparsas ajudaram na ação.

Um revólver calibre 38 foi apreendido. O assaltante ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial. Até a publicação, a ocorrência seguia em andamento no 5º Distrito Policial (5ºDP).