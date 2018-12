"Meu nome está à disposição do governador", disse André Costa sobre permanência na SSPDS-CE

Com a perspectiva de mudanças em cargos de confiança do Governo do Ceará, o atual titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, afirmou nesta quarta-feira (26), durante reunião com o secretariado, que seu "nome está à disposição do governador".

Apesar dos crimes de grande repercussão e avanço das facções criminosas ao longo dos dois anos de gestão de André Costa, o secretário pontuou como positivo o resultado do trabalho, destacando os investimentos em tecnologia.

"Tenho disposição para continuar. Cheguei no início do ano passado. Momento bem complicado a nível nacional. Tivemos 2017 como ano de maior número de homicídios no País. Mas a gente conseguiu reagir a essa onda. Queremos insistir no caminho da ciência e tecnologia. Já está em funcionamento o primeiro big data do País", afirmou o secretário.

Relacionada à 'Tragédia em Milagres', André Costa afirmou que: "A gente da Segurança Pública tem muitos desafios. Ficamos tristes com situações que acontecem, lamentamos bastante e temos esse sentimento de tristeza. Mas é continuar. Os problemas estão aí. A gente tem que focar nas soluções e nos resultados para vermos o que fazemos para melhorar e aperfeiçoar".