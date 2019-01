Metralhadora roubada no Pará é apreendida com dupla que escondia armas de facção

A Polícia Civil descobriu depósitos de armas de facção e prendeu uma dupla que escondia o material. As prisões e apreensões foram feitas em Fortaleza e Pacatuba em 9 de janeiro, mas divulgadas na manhã desta quinta-feira (17). Segundo a polícia, a suspeita é de que as armas foram usadas contra ataques a prédios públicos na capital. Uma metralhadora roubada no Pará, uma espingarda, uma pistola e um fuzil, entre outros armamentos, foram apreendidos.

A polícia prendeu Diogo Fernandes Moura, 26 anos, no bairro Parque Santa Rosa. Na casa dele, foram encontradas uma pistola .40 e um revólver .38. No sítio dele, em Pacatuba, a polícia encontrou uma espingarda enterrada.

Após a prisão de Diogo foi possível localizar um segundo suspeito, Esdras Gomes dos Santos, 28 anos. Na residência de Esdras, a polícia encontrou mais de 30 munições de fuzil 556 e a metralhadora .40 que foi roubada no Pará em 2015.

As casas dos dois criminosos funcionavam como depósitos das armas. A Polícia Civil está investigando a participação de outras pessoas nos crimes.