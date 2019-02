Metralhadora e fuzil apreendidos durante operação em Sobral

Armamento de grosso calibre foi encontrado durante uma operação realizada em Sobral, a aproximadamente 200Km de Fortaleza. Na tarde desta terça-feira (19), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) divulgou que as diligências no município da Região Norte resultaram ainda em três prisões.

Conforme o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Harley Filho, foram apreendidos: uma metralhadora .40, um fuzil 762, duas pistolas 9 mm, munições e drogas. Os capturados foram identificados como Francisco Wagner Xavier Mouta, Aloísio da Silva Sousa e Arlinda de Melo Xavier.

Wagner foi apontado pelas autoridades como chefe de uma organização criminosa que atuava em Sobral. Conhecido como 'Amazonas', o homem é suspeito de traficar drogas e cometer homicídios na região. Contra Francisco Wagner já havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles pela Justiça do Piauí e outro pela Justiça do Ceará.

Aloísio e Arlinda são suspeitos de colaborar com o tráfico em Sobral. A mulher é esposa de Wagner. As investigações envolvendo o trio seguem em andamento e são conduzidas pela Delegacia Regional de Sobral. A polícia não descarta envolvimento de mais integrantes no bando.