Menino de oito anos morre depois de ser atropelado em Várzea Alegre

Um menino de 8 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite deste sábado (24), no município de Várzea Alegre, na Região do Cariri do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na BR-230, nas proximidades do Bairro Sanharol, sentido Várzea Alegre, município de Farias Brito.

A polícia informou que a criança estava com os pais e tentou atravessar a rodovia quando foi atingida pela moto. O condutor do veículo, após o acidente, evadiu-se do local, deixando a moto e seus documentos pessoais no local do acidente.

A criança foi socorrida por uma ambulância do Samu ao hospital local e devido as gravidades das lesões, uma forte pancada na cabeça foi transferida para o Hospital Regional na cidade de Juazeiro do Norte, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Uma equipe da Polícia Militar realiza buscas com o objetivo de localizar e prender o motorista, mas até a manhã deste domingo (25), o condutor da moto segue foragido.