Membros de facção criminosa são condenados por homicídio

Um grupo de membros de uma facção criminosa foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) divulgou, nesta terça-feira (27), a decisão do Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza.

Os réus Francisco Leandro Dias Sousa, Carlos Daniel Fernandes Firmino e Márcio Glaydson Furtado Gomes são acusados de participarem de um crime ocorrido no dia 2 de maio de 2017, por volta de 13h, na Travessa São João, bairro Genibaú.

Francisco Leandro deverá cumprir 22 anos e dois meses de reclusão. Já Carlos Daniel recebeu pena de 22 anos, um mês e dez dias de reclusão, devido a atenuante por ser, à época do crime, menor de 21 anos. Márcio Glaydson teve pena fixada em 18 anos e dez meses, devido a atenuante de confissão espontânea, além de também ter menos de 21 anos à época do fato. Todos deverão cumprir pena em regime inicialmente fechado e não poderão recorrer em liberdade.

A vítima identificada como Josenaldo Pereira Paiva Pinto foi surpreendida pelos acusados, que efetuaram diversos disparos contra ele. A denúncia apontou que os réus tentaram fugir mas uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local iniciou uma perseguição e conseguiu prendê-los dentro de uma casa onde estavam escondidos.