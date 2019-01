Material explode na ponte na BR-116, no Bairro Aerolândia, e assusta moradores

Uma explosão ocorreu em uma ponte nas proximidades do quilômetro 1 da BR-116, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (19). Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi ao local na manhã deste sábado (19) avaliar se houve danos à estrutura.

Os agentes de segurança constataram uma pequena fissura na base da estrutura, segundo a Secretaria da Segurança. Uma equipe do Núcleo de Perícia Externa (Nupex) da Coordenadoria de Perícia Criminal (Copec) da Pefoce esteve no local e realizou os primeiros levantamentos.

Conforme testemunhas, a explosão causou um forte barulho, que assustou os moradores da vizinhança. Apesar do estrondo, a Polícia informou que não houve nenhum dano à estrutura. "Eu estava mexendo no celular em casa, deitada no sofá. Deu aquele estrondo. Tremeu tudo. Tudo mesmo. Todo mundo começou a se levantar", disse uma moradora que saiu de casa e foi até a ponte saber o que tinha acontecido. "Estava em casa, vendo o celular. Deu aquele barulho medonho", disse um outro morador que conversou com a reportagem do Sistema Verdes Mares no local logo após a explosão.

Equipes do Gate, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Força Nacional de Segurança foram acionadas para a ocorrência na madrugada. Foi feita uma varredura na área, mas a polícia não encontrou o artefato utilizado.