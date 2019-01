Mais 200 agentes da Força Nacional chegam a Fortaleza nesta segunda-feira 

Fortaleza recebe mais 200 agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) na noite desta segunda-feira (7). A informação foi confirmada por uma fonte do Governo do Estado. (Veja cobertura completa dos ataques no Ceará)

Com o reforço, o efetivo passa a ser de mais de 500 policiais federais atuando no Ceará no combate aos ataques criminosos que atingem o Estado desde a última quarta-feira (2).

Com um efetivo de 330 homens e 20 viaturas, a FNSP realiza ações de patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo em pontos importantes como terminais rodoviários e vias de grande circulação desde sábado (5). O planejamento das operações é feito pela Polícia Militar do Estado do Ceará. A FNSP permanecerá no estado por até 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado.

Cem homens e seis viaturas foram cedidos pela Bahia ao Ceará e irão atuar em todo Estado, porém, a região Norte receberá a maior parte deste efetivo. A informação foi confirmada pelo comandante de policiamento especializado da Polícia Militar do Ceará, Márcio Oliveira.