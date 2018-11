Mãe de PM morre durante assalto no Conjunto Ceará

Uma pastora evangélica e mãe de um policial militar foi morta ao ser atingida por um tiro no fim da noite desta quarta-feira (21), no Conjunto Ceará, em Fortaleza. No momento da ocorrência, o filho da vítima não estava em casa pois tinha saído para trabalhar.

A vítima, identificada como Vera Maria Falcão de Andrade, de 52 anos, participava de uma reunião religiosa com membros de uma igreja na calçada da rua 924, na 4ª Etapa do Conjunto Ceará, quando dois suspeitos chegaram em um veículo Corsa Classic de cor branca e um deles se identificou como sendo motorista de aplicativo, mas logo em seguida anunciou o assalto.

Neste momento, um policial militar à paisana que estava na reunião, reagiu e trocou tiros com os suspeitos. O PM não tem nenhum grau de parentesco com a vítima.

A pastora foi atingida por um tiro disparado por um dos suspeitos. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares relataram à nossa reportagem que a pastora Vera Maria morava em Goiânia e vinha com frequência a Fortaleza. Há dois meses ela estava na casa do filho na capital cearense.

Após diligências, várias equipes da polícia conseguiram chegar aos suspeitos.Um deles é menor, segundo a polícia. Eles foram presos no bairro Granja Portugal.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.