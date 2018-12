Mãe de cinco filhos tem a casa invadida e é morta a tiros no bairro Autran Nunes

Uma mulher de 27 anos, identificada como Emília Carolina Oliveira Guimarães, foi morta a tiros dentro da residência em que morava, na comunidade Portelinha, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (26). De acordo com a polícia, a vítima era mãe de cinco crianças e não possuía antecedentes criminais.

Segundo testemunhas, dois homens desceram de um veículo que parou na esquina da rua onde a vítima morava, arrombaram o portão da residência e chamaram pelo nome da mulher. Ao responder, Emília foi atingida por cerca de dez disparos, que acertaram a região da cabeça e das costas. A jovem caiu na varanda da casa e morreu no local. Os suspeitos fugiram no veículo que dava apoio a ação.

A mãe da mulher e dois filhos da vítima estavam dentro da residência no momento do crime. Eles não ficaram feridos.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a retirada do corpo, no segundo andar de uma casa duplex, por conta do difícil acesso da escada.



Conforme testemunhas, a jovem residia a pouco tempo no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A polícia realiza buscas na região a procura dos suspeitos do crime.