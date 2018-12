Lotérica é assaltada no momento em que funcionários fechavam estabelecimento

Uma casa lotérica foi assaltada no inicío da noite desta sexta-feira (21), na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, funcionários do estabelecimento estavam baixando as portas quando foram supreendidos por suspeitos que anunciaram o assalto. Não há informações de feridos.

As primeiras informações foram de que existiam reféns na lotérica, mas a polícia descartou a hipótese logo em seguida. Foram levados cerca de mil reais.

Uma viatura da Polícia Militar está no local da ocorrência. Ainda não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.