Loja do Centro é arrombada e televisões são furtadas; suspeito é preso em seguida

A Polícia Militar prendeu um homem minutos após ele arrombar as Lojas Americanas da Rua General Sampaio, no Centro de Fortaleza, e furtar televisões, na madrugada desta quinta-feira (15). O suspeito foi levado ao 34º DP (Centro), da Polícia Civil, e confessou participação no crime.

De acordo com o comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 4, major Otoniel Nascimento, a Polícia Militar foi acionada para o arrombamento com furto e, minutos depois, recebeu a informação via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que um veículo suspeito de ser utilizado na ação criminosa passava pela Avenida Duque de Caxias.

Uma equipe da PM iniciou a perseguição e conseguiu abordar o veículo Pajero TR4, de cor branca e placas NUS-3299 - que constava como roubado - já próximo à Praia do Mucuripe. Douglas da Silva Freitas, de 21 anos, foi preso em flagrante. O 34º DP (Centro), da Polícia Civil, instaurou Inquérito Policial para investigar o caso.

A Polícia Militar levantou informações que um veículo Hyundai Tucson também foi utilizado na ação criminosa e procura por comparsas do homem detido. O major Otoniel acredita que poucas pessoas participaram do arrombamento seguido de furto. "Eles dão uma ré no carro, derrubam a porta e furtam os objetos. Não precisa de muitas pessoas para fazerem isso", afirma.

Douglas Freitas foi autuado por roubo, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele já tinha passagens pela polícia por um crime semelhante, um furto a um estabelecimento comercial.

Em outubro, a loja sofreu outro arrombamento feito por um grupo, que chegou ao local em três veículos. Na época, foram furtados materiais eletrônicos, como televisões e notebooks.