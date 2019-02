Kombi roubada por criminosos pega fogo durante fuga e assusta moradores 

Uma kombi roubada por criminosos pegou fogo durante a fuga e assustou moradores da Rua Verde 16, no Sítio São João, na Grande Messejana, por volta das 2h30 da madrugada deste sábado (9). As chamas atingiram um poste, parte da fiação, vegetação e calçadas da via.

Segundo os moradores, os policiais que atenderam a ocorrência disseram que o veículo foi roubado no bairro Barroso também durante a madrugada deste sábado.

As lajotas das paredes ficaram destruídas em algumas residências

O fogo que consumiu a kombi se alastrou pelas calçadas das casas, interditando totalmente um trecho da rua. Um poste de iluminação pública também foi atingido pelo fogo e derrubou toda a fiação.

A alta temperatura provocada pelo incêndio derreteu registros de energia e arrancou dezenas de lajotas das paredes de duas residências.

Reza e baldes de água

Durante o fogo, moradores de três casas não conseguiram sair. Bernarda Nascimento, de 76 anos, disse que correu para o quintal e ficou rezando por ela e outras famílias para que nada de grave acontecesse.

Os moradores informaram que acionaram o Corpo de Bombeiros, mas devido ao medo e demora resolveram apagar as chamas. O pedreiro José Vital disse que usou vários baldes de água para apagar as chamas e evitar que espalhasse nas casas. Uma equipe dos Bombeiros foi acionada e fez o trabalho de rescaldo.

Testemunhas contaram que os homens que estavam no veículo fugiram assim que pararam assim que o fogo começou.

O que sobrou do carro foi levado pelo reboque da Polícia Militar até um distrito policial. Em nota, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o dono da Kombi registrou queixa de furto do veículo no 13º Distrito Policial, localizado no bairro Cidade dos Funcionários. A Polícia Civil investiga o crime.