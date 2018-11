Justiça mantém suspensão de entrada de presos no sistema penitenciário e SSPDS se diz 'surpreendida'

A 1ª Vara de Execuções Penais da Capital manteve a decisão de proibir a entrada de novos detentos no sistema penitenciário cearense e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que aguarda transferir presos das delegacias, afirmou, por nota, que está "surpreendida" com a medida.

Segundo a Pasta, o secretário da Segurança, André Costa, esteve reunido com o juiz da 1ª Vara, Luiz Bessa Neto, e com o adjunto da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), Sandro Camilo, para "alinhar algumas ações voltadas ao restabelecimento do fluxo de transferência de presos", na última terça-feira (20). No encontro, a SSPDS se comprometeu a reforçar o policiamento das guaritas de unidades prisionais.

Entretanto, a decisão de manter a suspensão da entrada de novos presos no sistema penitenciário frustrou a Secretaria da Segurança. "Essa situação está gerando dificuldades nas delegacias de Fortaleza e Região Metropolitana, que estão sem poder transferir presos há três semanas. Nesta quinta-feira (22), 709 encarcerados estão nessas unidades", lamentou.

Ainda de acordo com a SSPDS, 23 das 49 delegacias da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) já estão com xadrezes desativados, "conforme cronograma previamente estabelecido para retirada de presos das delegacias".

A 1ª Vara de Execuções Penais decidiu suspender a entrada de presos no sistema penitenciário devido a superlotação. O último boletim da Sejus, de outubro deste ano, mostra que há 25.245 custodiados em presídios, cadeias públicas e complexos hospitalares, para 13.640 vagas, o que representa um excedente populacional de 85%.

O juiz Luiz Bessa Neto, através de nota emitida pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), garantiu: "De acordo com acerto realizado com a SSPDS e a Sejus, o juiz corregedor já resolveu a pendência emergencial".