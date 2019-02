Jovem sai para comprar espetinho e morre atingido por bala perdida no Bom Jardim

Um jovem de 22 anos morreu ao ser atingido por uma bala perdida quando retornava da compra de um espetinho na Rua Doutor Fernando Augusto, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (14).

A vítima foi identificada como Vitor Hugo Martins Cruz. Ele estava retornando para casa quando foi atingido por um tiro no peito e morreu no local.

De acordo com testemunhas, por voltas das 22 horas um homem que estava na mesma rua que Vitor Hugo atirou diversas vezes na direção de uma dupla que passava de motocicleta pela via. O suspeito fugiu em seguida. Os alvos do atirador não ficaram feridos.

Segundo familiares, Vitor Hugo era casado e pai de uma criança.

Policiais militares realizam buscas na região para tentar identificar e capturar o autor dos tiros que vitimou o rapaz.