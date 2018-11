Jovem morre afogado ao tentar salvar o irmão de 11 anos na Praia do Futuro

Um jovem de 21 anos morreu afogado ao tentar salvar o irmão de 11 anos na Praia do Futuro, em Fortaleza, no começo da tarde deste sábado (24).

O pai e o irmão mais velho entraram na água para salvar o garoto, como não conseguiram, surfistas entraram na água e retiraram os três. Testemunhas disseram que não havia salva-vidas em pontos próximos do local, e o socorro demorou meia hora para chegar. O pai e a criança foram levados para uma unidade hospitalar.

Turista morre afogado ao tentar salvar o irmão de 11 anos na Praia do Futuro #DiáriodoNordeste https://t.co/Ftpjy1PZg0 pic.twitter.com/O55mcBEArA — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de novembro de 2018

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 12h32 pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e, oito minutos depois, chegou ao local, onde dois guarda-vidas e uma guarnição dos Bombeiros prestavam os primeiros socorros à vítima de 21 anos. O pai e um irmão mais novo, que chegaram a se afogar, já haviam sido retirados conscientes e orientados do mar. Quanto à ausência de salva-vidas no local, os Bombeiros afirmam que há agentes de salvamento em um ponto próximo e que a distribuição destes homens se dá conforme a movimentação de banhistas na área.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família é de Arcoverde, interior de Pernambuco, e estava passando férias em Fortaleza.

"Eles foram retirados por surfistas. Logo depois, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou e fez os procedimentos de reanimação. O filho pequeno e a criança estavam conscientes, mas o jovem de 21 anos saiu com parada cardíaca. Foram feitos todos os procedimentos,mas infelizmente ele não resistiu", afirmou o tenente do Corpo de Bombeiros, Romário Fernandes.

"Estava tendo uma competição próximo ao local do afogamento e eu ouvi o narrador do campeonato falando que tinha gente se afogando. Eu vi que o jovem engoliu muita água. Os bombeiros ficaram fazendo a massagem cardíaca e o Samu também quando chegaram. Fiquei quase 50 minutos e eles continuavam lá tentando reanimar" , disse o banhista Felipe Palhano.

Vídeo mostra equipe fazendo os primeiros socorros

Um vídeo gravado por Palhano mostra uma multidão em torno de uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que tentam reanimar o rapaz. Mais à frente outras pessoas prestam assistência à outra vítima.