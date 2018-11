Jovem é morto com 12 tiros de pistola quando voltava da igreja na zona rural de Maranguape

Um jovem de 20 anos, identificado como André de Sousa Moreira, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (27), na localidade conhecida como Jardim Penedo, na zona rural de Maranguape.

O crime aconteceu por volta das 21 horas no momento em que a vítima retornava da igreja onde congregava. Ele estava acompanhado de outras duas pessoas numa moto. Os assassinos fizeram um emboscada.

Eles obrigaram André a parar a moto, mandaram todos descer e atiraram somente na vítima. Segundo a Perícia Forense, o jovem levou 12 tiros de pistola.

Sete deles atingiram a cabeça da vítima. André trabalhava tratador de animais e vaqueiro. O pai da vítima, o agricultor Roci Moreira disse que não sabe do envolvimento do filho com qualquer tipo de crime. André também nunca havia dito para o pai se estava recebendo algum tipo de ameaça. Mas o pai da vítima admitiu que o filho poderia testar devendo a alguém.

O crime está sendo investigado pelo DHPP.