Jovem é morto a tiros dentro de casa em Horizonte

Um jovem foi morto a tiros dentro de sua casa no Bairro Centro, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, a vítima não tinha antecedentes criminais . O caso aconteceu por volta de 20h deste sábado (16).

O jovem de 18 anos, que foi identificado como Anterino da Silva Barros, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima havia chegado há poucos dias do município de Quixadá. Familiares foram até o local do crime para fazer o reconhecimento do corpo e saíram rapidamente com medo dos criminosos voltarem.

A Polícia Civil investiga os autores do crime.