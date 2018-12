Jovem é morto a facadas no bairro Outra Banda em Maranguape

Um jovem identificado como Abdias dos Santos Silva, de 18 anos, morreu neste domingo (23), no bairro Outra Banda, em Maranguape, vítima de golpes de faca. O rapaz foi socorrido e levado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, por meio de diligências, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou e efetuou a prisão em flagrante do suspeito do crime, identificado por Matheus Campelo da Silva, 18.

O suspeito, que estava em casa, no bairro Área Verde, "foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado em flagrante por homicídio", segundo a SSPDS. A Polícia Civil está apurando a motivação do crime.