Jovem é morta e seis pessoas são resgatadas amarradas em Pacajus

Corpo da adolescente foi encontrado com as mãos amarradas. Foto: VC Repórter

Uma jovem identificada como Mariane Chagas da Silva, de 18 anos, foi morta e seis pessoas foram feitas reféns numa casa no bairro Pedra Branca, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (21).



Em entrevista na madrugada deste sábado (22), o delegado André Firmino, da Delegacia de Horizonte, informou que entre os reféns estava uma criança de sete anos, filha de uma pessoa que também estava no local.



As vítimas foram encontradas amarradas dentro de uma casa na cidade. Joel Sabino Moreira (23) e Sherle dos Santos Almeida (20) estavam armados dentro da residência e foram presos em flagrante pelos policiais.



De acordo com a Polícia Militar, a garota foi executada a tiros. Ela foi encontrada com as mãos amarradas e também seria uma das reféns.

Vítima foi escolhida por presidiário através de 'live' de rede social

Conforme André Firmino, o grupo estava participando de uma confraternização dentro da residência quando o local foi invadido por três homens e uma mulher, que renderam as pessoas, as amarraram e amordaçaram. Os suspeitos realizaram uma chamada de vídeo para presos de uma unidade prisional para mostrar os reféns e os detentos indicavam quem deveria morrer.



O local do cárcere foi encontrado após a denúncia da irmã de uma das vítimas, que passou características da residência. Os policiais conseguiram identificar o endereço e entraram na casa.



Após a prisão, os suspeitos e as vítimas foram encaminhados à Delegacia de Horizonte para prestarem depoimento. O casal preso foi autuado em flagrante por homicídio, cárcere privado, tráfico de drogas e associação criminosa. Segundo eles, a jovem foi morta por ser membro de uma facção criminosa rival. A polícia não confirmou a ligação da vítima com facções.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois suspeitos detidos não têm antecedentes criminais.

A polícia apreendeu ainda um revólver calibre 38 carregado com cinco balas e 180 g de cocaína.