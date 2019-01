Jovem é morta dentro do quarto enquanto assistia televisão na Região Metropolitana de Fortaleza

Uma jovem de 21 anos, identificada como Gabriele Monteiro Santos Sousa foi morta dentro do quarto da residência em que morava, na rua Vila da Prata, no Centro do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta quarta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, um homem invadiu a residência e foi direta para o quarto onde a jovem estava deitada assistindo televisão e disparou seis vezes contra ela. Os tiros atingiram as costas, cabeça e abdômen de Gabriele, que morreu no local. O suspeito fugiu em seguida.



A irmã e os sobrinhos da vítima estavam dentro da residência no momento do crime, mas não ficaram feridos. Gabriele Monteiro já havia sido apreendida pela polícia durante a adolescência, por porte ilegal de arma.

Conforme a PM, serão realizadas investigações para tentar identificar o suspeito de ter matado a jovem e a motivação do crime.