Jovem é morta a tiros e dois adolescentes são baleados dentro de residência em Caucaia

Uma mulher foi morta a tiros e dois adolescentes foram baleados dentro de uma residência na comunidade Campo Grande, no Bairro Carrapicho, em Caucaia, na noite desta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sem identificação e aparentava ter entre 18 e 25 anos. Após ser atingida pelos suspeitos ela caiu próximo a uma cama e morreu no local.

Dois adolescentes, sendo um rapaz e uma jovem, saíram baleados e foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Uma das vítimas deu entrada na unidade de saúde ferida com 4 tiros e a outra com cerca de 3 disparos. Após o atendimento inicial, eles foram transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.



Conforme os policiais, uma das linhas de investigação é que o crime tenha sido motivado por conta de desavenças entre membros de facções criminosas rivais.