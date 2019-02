Jovem é encontrado morto com marcas de tiros e mãos amarradas em Maracanaú

O corpo de um jovem de 19 anos, identificado como Francisco River Marques, foi encontrado nesta segunda-feira (11), na comunidade dos Macacos, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. As mãos do rapaz estavam amarradas.

Segundo a polícia, há suspeita de que a vítima foi levada ao local durante a madrugada e assassinada.

O corpo tinha marcas de tiros na cabeça. Os agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que estiveram na área, não informaram a quantidade de disparos que a vítima recebeu.

De acordo com o pai de Marques, o jovem era usuário de drogas.