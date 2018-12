Jovem é abordado na rua e executado a tiros no Grande Bom Jardim

Um homem de 23 anos, identificado como Francisco Lindemberg Nunes da Silva, foi assassinado a tiros por volta das 19h30 deste domingo (23), no Parque Santo Amaro, Grande Bom Jardim.

Segundo a polícia, Lindemberg caminhava pela rua quando foi abordado por um homem que atirou várias vezes. Três tiros atingiram a vítima, de acordo com socorristas do Seviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estiveram no local e atestaram o óbito do jovem.

O corpo de Lindemberg ficou estendido na rua que é bastante movimentada, mas mesmo assim os moradores disseram que não ouviram os tiros e nem viram o executor.

A polícia teve dificuldades para fazer os levantamentos pois os moradores da comunidade não queriam falar sobre o caso.

A família confirmou que Francisco Lindemberg era usuário de drogas e que já tinha passagem pela polícia quando era menor.

Policiais que estiveram no local realizaram buscas para tentar identificar e prender o suspeito do crime.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).