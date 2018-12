Jovem com passagens pela polícia é morto a tiros no Bairro Vila Peri

Um jovem de 27 anos foi morto a tiros no Bairro Vila Peri, em Fortaleza na noite deste domingo (23). Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Roniele Marques da Silva. Ele foi abordado pelos criminosos no estabelecimento comercial da avó da esposa. Roniele ainda tentou escapar, mas ferido não teve com fugir.

A polícia afirmou que os assassinos perseguiram o rapaz pela rua e o mataram no quintal do estabelecimento comercial. Ainda segundo a polícia, Roniele Marques da Silva possuía uma extensa ficha criminal. Ele tinha passagem por homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.