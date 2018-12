Jovem assassinado na porta da faculdade tinha ido fazer últimas avaliações antes da formatura

O estudante João Pedro Guedes, de 25 anos, morto durante uma tentativa de assalto na porta da faculdade, nesta segunda-feira (17), iria realizar uma última avaliação do curso de nutrição quando foi assassinado. Segundo o cunhado do universitário, Bruno Pessoa, ele saiu apressado de casa para realizar alguns procedimentos antes da colação de grau que seria em 2019.

João Pedro chegava à Faculdade Metropolitana de Fortaleza (Fametro) quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram em um automóvel e anunciaram o assalto. O jovem entregou a chave para os homens. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Pessoal (SSPDS) afirmou que os seguranças da instituição tentaram impedir os suspeitos. O estudante foi atingido por um tiro e não resistiu aos ferimentos.

O pai de João Pedro, o Coronel Roberto Goiana, compareceu a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Ceará para reconhecer o corpo do filho, que será levado para Caixa Beneficente dos Militares do Ceará, onde ocorrerá o velório na tarde desta terça-feira (18).

A última conversa que os dois tiveram foi sobre um congresso de nutrição que aconteceria em outro estado. O pai havia pago a taxa de inscrição para o filho uma hora antes de ele ir para faculdade.

“Temia como todo pai, mas nunca passou pela cabeça que fosse acontecer com ele”

Futuro

O estudante estava no último semestre do curso de nutrição. O cunhado de João Pedro, Bruno, contou que o universitário estava ansioso pela formatura. Dois dias antes do ocorrido, ele contou sobre os planos de montar um complexo de atividades físicas, como crossfit, junto a consultorias de nutrição.

A namorada de João Pedro, por meio de redes sociais, também lamentou a morte do jovem e desabafou sobre os planos dele após a formatura.

"Tudo que eu penso é em você fazendo planos para o futuro, e que depois de tanta luta estava enfim se formando. Fazendo metas para 2019, que seria um ano de muitas mudanças para você, para nós."

Adolescentes apreendidos

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes suspeitos de participarem da ação que causou a morte de João Pedro. Um dos adolescentes, de 15 anos, foi encontrado minutos após o crime, ele estava com um simulacro de pistola. O outro, de 17 anos, foi encontrado na casa do pai. Os dois foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

De acordo com a SSPDS, os adolescentes confessaram participação no assalto e foram autuados em atos infracionais análogos ao latrocínio.