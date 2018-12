Irmãos são assassinados a tiros em salão de beleza na Praia do Futuro

Dois irmãos foram assassinados na Praia do Futuro no fim da manhã desta sexta-feira, 14. O crime aconteceu por volta das 11 horas, no cruzamento das ruas Edmundo Falcão e Ipamerim.

Os irmãos Welton Jonathan Mendes Teixeira, de 23 anos, e Rodrigo Mendes Teixeira, de 18 anos, estavam em um salão de beleza quando um carro prata chegou ao local com seis ocupantes. Quatro deles desceram e começaram a atirar.

Welton e Rodrigo morreram na hora. Uma terceira pessoa foi atingida e socorrida ao hospital. Welton trabalhava como vendedor de uma loja de departamentos. Segundo informações de familiares, Rodrigo tinha ido ao salão cortar cabelo porque começaria a trabalhar neste sábado, 15.

A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança de prédios próximos para identificar os indivíduos que fugiram em direção à Cidade 2000.

A família diz que as vítimas não respondiam por crimes. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.