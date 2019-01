Interior é tomado por ofensivas; cearenses sofrem consequências

A desordem vista nas ruas de Fortaleza e Região Metropolitana, desde a noite da última quarta-feira (2), se expandiu. Além da Capital, pelo menos outros 15 municípios do Ceará foram cenários para graves ofensivas que compõem a sequência de ataques sem precedentes na história do Estado. As ações criminosas vêm interferindo diretamente em setores como o comércio e transporte público.

Pelo menos 58 ofensivas foram contabilizadas em pouco menos de 50 horas corridas. Mais uma vez, os primeiros alvos escolhidos foram os coletivos urbanos. As investidas também acontecem contra prédios particulares, como a ocorrência em uma concessionária de veículos, no bairro Papicu e várias invasões a agências bancárias.

A decisão pelas suspensões de serviços se tornou principal alternativa com intuito de resguardar vidas e evitar danos ao patrimônio. Após um caminhão de lixo ter sido alvo dos ataques, a Ecofor Ambiental comunicou que, “por questões de segurança, a coleta está sendo feita com escolta policial”. De acordo com nota, todas as atividades dos ecopontos estão paradas temporariamente por conta de ameaças de atentados.

Também alegando medida de segurança, a Enel Distribuição Ceará informou que ontem fechou todas as lojas de atendimento da companhia. A distribuidora destacou que as equipes de campo foram reduzidas, dando prioridade apenas para os atendimentos emergenciais. Veículos da Enel foram incendiados nos municípios de Fortaleza, Canindé e Iguatu.

O Sindicato dos Comerciário e o Sindicato dos Lojistas de Fortaleza realizaram o fechamento das lojas da Capital até duas horas mais cedo do que o normal. O presidente do Sindilojas, Cid Alves, informou que cada estabelecimento pode ou não seguir a orientação. Segundo Alves, ontem, o comércio de Fortaleza teve faturamento com perdas de até 50%, em relação a um dia normal de movimentação. O Centro Fashion divulgou que o atendimento foi interrompido em compreensão às questões de mobilidade urbana em Fortaleza.

Interior

Os ataques no Interior também modificaram a rotina da população. Em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, os moradores se assustaram com a explosão e princípio de incêndio, por volta das 21h30, da última quinta-feira (3), contra um ônibus escolar que estava estacionado para reparos, em uma oficina localizada no quilômetro 310, da BR-222, na zona urbana do município.

De acordo com o mecânico Aroldo Gomes, foi tudo muito rápido. “Eu ouvi a explosão e achei que era um acidente na BR. Com ajuda de outras pessoas consegui impedir que o fogo tomasse todo o ônibus e se espalhasse para os outros carros. O susto foi grande”, disse ele.

Ainda na região Norte, na cidade de Morrinhos, distante 215 quilômetros de Fortaleza, pelo menos três prédios foram atacados por criminosos na madrugada de ontem. Os alvos foram o Fórum Francisco Abdoral Rocha, o escritório da Companhia de Água e Esgotos do Ceará (Cagece) e a sede do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

No escritório da Cagece, o portão foi derrubado e outras áreas internas sofreram danos. Também atearam fogo no INSS. As chamas foram controladas em seguida. Já no Fórum da cidade houve tentativa de incêndio e as portas de entrada tiveram os vidros danificados.

Na Cidade de Morada Nova, região do Baixo Jaguaribe, nove ônibus escolares e um caminhão caçamba foram destruídos pelo fogo no início da madrugada de ontem. O ataque ocorreu no pátio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), localizada no entorno da cidade. No prédio são mantidos, além da frota municipal, os veículos apreendidos por infrações de trânsito.

Já em Juazeiro do Norte, um fotossensor, localizado na Avenida Leão Sampaio (CE-060), que liga ao município vizinho de Barbalha, sofreu uma tentativa de incêndio na noite de quinta-feira. Criminosos atearam fogo no aparelho, mas logo as chamas foram contidas. Até agora, ninguém foi preso. Apesar dos danos na pintura, o equipamento segue funcionando normalmente.

Segundo o supervisor de Policiamento do 2º Batalhão da Polícia Militar, Antônio Marcos Gomes, não houve atentados no Cariri nos últimos dois dias. “A Polícia está atenta. O Serviço de Inteligência, o Batalhão de Divisas está atento também. Todo efetivo, cerca de 30 viaturas, está empenhado para essa situação que está havendo no Ceará”, declarou.

Apesar disso, os agentes continuam com atenção redobrada, já que a terra do Padre Cícero é alvo comum de ataques. As viaturas estão espalhadas na cidade, reforçando principalmente o Fórum de Justiça, o Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) e pontos de ônibus. Os frentistas dos postos de combustíveis da região foram orientados pelos empresários para não venderem combustível para pessoas a pé.