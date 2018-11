Integrante de facção criminosa é preso com fuzil em Caucaia após conflito entre rivais

A polícia prendeu um integrante de facção criminosa com fuzil na manhã desta quarta-feira (28) em matagal no Bairro Araturi, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, depois de um conflito entre facções. Na noite da segunda-feira (26), um homem atirou contra pessoas que estavam em um bar no bairro Picuí e feriu cinco.

Segundo o 23º Distrito Policial de Caucaia, a prisão ocorreu após denúncias recebidas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de que, no local, durante a madrugada, estava tendo um conflito entre as facções Guardiões do Estado (GDE) e a do Comando Vermelho (CV).

Ao chegar à área, a PM encontrou mortos dois integrantes de uma fação e um terceiro havia fugido pelo matagal.

No início da manhã desta quarta-feira (28), após buscas por videomonitoramento, a polícia encontrou um dos feridos, identificado por Anderson da Silva Lima, 23 anos, baleado na perna e em posse de um fuzil. A prisão foi realizada em flagrante e o suspeito foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o suspeito saiu do IJF e está preso no 23º DP. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e associação criminosa.

Ainda segundo a polícia os rivais da facção que teve integrantes assassinados já tinham fugido antes da equipe policial chegar à área.

Operação

Outras prisões também ocorreram em Caucaia entre o início na noite desta segunda-feira (26) e a manhã de terça-feira (27). Seis pessoas foram presas e quatro armas de fogo apreendidas.



Além das armas, munições e entorpecentes também foram apreendidas na ação que ocorreu nos bairros Metrópole e Conjunto Metropolitano.