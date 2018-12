Instrutor de escolinha de futebol é preso suspeito de assediar dois adolescentes em Caucaia

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (30), em Caucaia, suspeito de assediar meninos que participavam de uma escolinha de futebol da qual ele era instrutor.

Familiares descobriram que o instrutor usava a escolinha para assediar as vitimas. Duas delas, um adolescente de treze e outro de doze anos, estiveram com seus familiares registrando Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Metropolitana de Caucaia.

Segundo a Polícia, as denúncias das famílias das vítimas foram provadas através de mensagens no Facebook que o acusado passava para o menino. O suspeito (nome preservado em favor das vítimas), tentava convencer os meninos a enviar fotos mostrando suas partes íntimas. Em troca, ele dizia que os jovens teriam mais oportunidades no time de futebol da escolinha.

Uma familiar do menino de treze anos confirmou que ele fez as fotos e enviou para o suspeito.

O homem foi encaminhado para o Complexo de Delegacias Especializadas.

Ele foi indiciado pelo crime de exploração sexual de menores.