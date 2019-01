Inspetor é condenado pelo assassinato de comerciante

Terminou na noite desta quarta-feira (30) o julgamento contra o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alisson Francelino Primo. O policial foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio qualificado do comerciante Francisco Benedito Barbosa Gama, ocorrido em 25 de julho de 2010, na zona rural de Paramoti.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) divulgou que o promotor de Justiça designado para o Júri, Lucídio de Queiroz, considerou que a Justiça foi feita, apesar da demora para que o caso fosse julgado.

> Família aguardava condenação

"Esperamos que população de Paramoti fique satisfeita com o trabalho do MP e do Judiciário e que o resultado do julgamento traga algum conforto para a família e também para a comunidade que perdeu uma pessoa tão querida na região”, disse Queiroz.