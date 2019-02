Incêndio em pizzaria deixa um morto e três feridos durante inauguração na Bela Vista

Um incêndio ocorrido em uma pizzaria deixou uma pessoa morta e duas feridas durante a inauguração do estabelecimento na noite desta quarta-feira (20), na Rua Três de Maio, no Bairro Bela Vista, em Fortaleza.

De acordo com o tenente Romário, do Corpo de Bombeiros, um corpo do sexo masculino foi encontrado carbonizado na área da cozinha, embaixo do forno industrial. Os bombeiros acreditam que seja José Mateus Campos Pereira, 23. O corpo foi encaminhado para a Perícia Forense para processo de necrópsia e confirmação da identificação.

Entre os feridos está Raimundo Maciel Barros da Silva, 40, socorrido pela ambulância dos bombeiros. Ele não sofreu queimaduras e foi conduzido para atendimento hospitalar.

Ainda conforme o tenente Romário, duas vítimas foram conduzidas ao Instituto Dr. José Frota (IJF) antes das viaturas do Corpo de Bombeiros chegarem ao local do incêndio. Informações colhidas pelos bombeiros indicam que elas sofreram queimaduras.

A ocorrência contou com atuação de três viaturas dos bombeiros, sendo uma de combate a incêndio, uma de salvamento e uma ambulância. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local.

As causas do incêndio serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros.