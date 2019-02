Idoso é levado a hospital em estado grave após bater carro em árvore, no Meireles

Um homem de 60 anos foi levado a hospital em estado grave após acidente de carro no bairro Meireles, em Fortaleza.

A vítima estava dirigindo um carro modelo buggy. Ele seguia pela Avenida Antônio Justa, no sentido Varjota/Centro, quando tentou fazer um retorno. Segundo testemunhas, ao fazer a manobra ele perdeu o controle e atingiu um poste, um ônibus e seguiu até bater em uma árvore no canteiro central da via.

Ele estava sozinho no carro e machucou a cabeça e o tornozelo. Não houve outras vítimas. O ônibus estava parado no ponto de ônibus e não sofreu danos graves.

O motorista, que ainda não foi identificado, foi levado a unidade hospitalar por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).