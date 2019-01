Um homem de aproximadamente 70 anos, sem identificação, foi atropelado na Avenida Sargento Hermínio, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (30).

De acordo com testemunhas, o idoso foi atingido pelo veículo próximo a uma calçada.

O condutor do veículo prestou socorro a vítima, que foi levada por uma ambulância do Samu para o hospital com ferimentos leves.