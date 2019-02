Idoso é assassinado dentro de casa no Maracanaú

Um homem, identificado como Manoel Henrique da Silva, de 79 anos, foi assassinado a golpes de faca na manhã desta terça-feira (05). Conforme a Secretaria da Segurança e da Defesa Social (SSPDS), a vítima estava no interior de uma residência no bairro Piratininga, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), quando foi surpreendida pelos suspeitos.

Os vizinhos de Manoel desconfiam que a motivação do crime seria uma tentativa de latrocínio. Eles contaram ao Sistema Verdes Mares que o senhor tinha recebido o dinheiro da aposentadoria na segunda-feira (04).

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Em nota, a SSPDS informou que o caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú.