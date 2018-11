Idoso de 75 anos morre atropelado por motorista com sinais de embriaguez na Av. Dioguinho

Um idoso de 75 anos foi atropelado e morreu na noite desta quinta-feira (15) ao tentar atravessar a Avenida Dioguinho, na Praia do Futuro. De acordo com a polícia, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi positivo para consumo de bebida alcoólica.

Segundo testemunhas, a vítima era conhecido na Praia do Futuro como o "idoso dançarino", que se apresentava nas barracas de praia para turistas. Ele foi identificado como Francisco Pereira.

A esposa do idoso, Maria Conceição Silva, comentou que ele estava indo para uma barraca de praia quando ocorreu o atropelamento. Ela disse que Francisco Pereira era muito alegre e querido por toda comunidade na Praia do Futuro.

"Ele chegou alegre porque tinha ganhado um par de sapatos de um turista. Ele ia pro forró, todo mundo gostava dele. Estou arrasada, era meu marido, minha família", comentou.

Motorista detido

O motorista do veículo, de 39 anos, foi submetido ao teste de alcoolemia, e a polícia confirmou que ele apresentava sinais de embriaguez. Ao descer do carro, o condutor chegou a ser agredido pela população, e a polícia precisou intervir.

O suspeito foi conduzido para o 9º Distrito Policial (Vicente Pinzon). O homem responderá pelo crime como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.