Idosa é atropelada no bairro Ellery e levada em estado grave para o IJF

Um idosa de 84 anos foi atropelada por uma motocicleta na rua Barão do Crato, no bairro Ellery, no início da noite desta quinta-feira (17).

A senhora, identificada como Maria Jesus do Nascimento Rodrigues, é moradora do bairro e tentava atravessar a rua sozinha quando foi colhida pela moto. Ela e o motociclista ficaram feridos. Ambos foram levados para o Instituto Dr. José Frota, no centro da Capital.

Segundo os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a idosa foi encaminhada ao hospital no balão de oxigênio, pois o estado de saúde dela é considerado grave.

O motociclista ferido foi levado para o mesmo hospital em uma viatura da polícia.