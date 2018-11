Idosa de 74 anos é encontrada morta no banheiro de casa

O corpo de uma idosa, de 74 anos de idade, foi encontrado no início da noite desta quarta-feira (14), na Rua São Francisco, no Novo Mondubim, em Fortaleza. O corpo da dona Maria Aida Alexandre de Sousa foi encontrado por familiares dentro do banheiro coberto de sangue.

A polícia foi acionada para o local. Dona Aida, como a idosa era conhecida na comunidade, morava sozinha numa casa que também funcionava como um estabelecimento comercial. No pavimento superior há uma espécie de quitinete para alugar. Dona Aida era viúva e recebia a aposentadoria do marido. A idosa era mãe de quatro filhos que moram em São Paulo.

Uma das filhas vinha tentando manter contato com ela desde segunda-feira (12) e não estava conseguindo. Por conta disso, levantou a suspeita de que algo poderia estar errado. No início da noite de hoje, uma sobrinha arrombou a porta e encontrou o corpo da idosa dentro do banheiro com muito sangue e uma mancha dando a entender que o corpo foi arrastado do quarto para o banheiro.

Os familiares não souberam precisar se os ferimentos foram provocados por tiros, faca ou pancadas. A idosa vinha se relacionando com um homem de 35 anos de idade, nada família não o conheceu.

Irmãos e sobrinhas da dona Aida estiveram no local e relataram que já tinham alertado a idosa sobre o perigo de morar sozinha e também de manter qualquer tipo de relacionamento. A idosa tinha planos de ir morar com os filhos em São Paulo. Dona Aida era conhecida na vizinhança por ser uma pessoa muito gentil e caridosa.



A polícia está procurando o homem que mantinha um relacionamento com a idosa. A identidade dele não foi revelada para não atrapalhar as investigações. Há uma suspeita sobre um antigo inquilino. A polícia quer ouvir os dois.

DHPP investiga o caso

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a morte da idosa é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "A Polícia Civil investiga as circunstâncias do fato e já possui algumas linhas de investigação em análise. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e realizou trabalho pericial que deve auxiliar nas investigações", informou.

A Pasta reforçou que a população pode contribuir com as investigações policiais, com informações que possam ajudar na elucidação do caso. "As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo é garantido", completou.