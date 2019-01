Homens tentam incendiar van no Jangurussu; 5 ações criminosas são registradas na Grande Fortaleza

Dois homens armados, em duas motos, tentaram atear fogo na topic que faz a linha 712 - Conjunto Palmeiras, na Avenida Castelo de Castro, bairro Jangurussu, por volta das 5h30 deste domingo (20). Na noite deste sábado (19) e neste domingo (20), foram registradas pelo menos cinco ações criminosas na Grande Fortaleza em 19 dias da série de ataques que o estado sofre neste início de ano.

No caso da topic, o fogo não se espalhou e o carro continuou em condição de uso, mas foi recolhido à garagem, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado.

De acordo com um morador ouvido pela reportagem do Sistema Verdes Mares, as vans de transporte alternativo pararam de circular na área depois do atentado.

O ataque é o segundo registrado em menos de 24 h na região. Na noite do sábado (19), um ônibus foi incendiado e totalmente destruído no Conjunto Palmeiras.



Ônibus é alvo de ataque criminoso no Conjunto Palmeiras. Darley Melo



Maracanaú, Eusébio e Horizonte

Na noite de sábado (19), uma bomba de um posto de combustíveis foi queimada em Maracanaú e, em Horizonte, a polícia apreendeu explosivos em um viaduto depois de denúncia da população. Em Eusébio, o alvo foi o galpão de uma empresa de gerenciamento de resíduos e um caminhão foi incendiado por volta das 5h da manhã deste domingo (20).



Foto: VC Repórter

Onda de violência

O Ceará sofre uma onda de violência desde 2 de janeiro, com ataques a veículos de transporte público e particulares, prédios públicos e equipamentos. As ações são uma resposta das facções criminosas às alterações no funcionamento e fiscalização nos presídios do Estado. Até o momento, 400 pessoas foram capturadas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.