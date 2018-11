Homens rendem vigilante em escola e levam arma

Um vigilante que trabalha em uma escola estadual foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (21), em Quixadá. Segundo a delegacia da cidade, a vítima estava em serviço, quando três homens armados de escopeta e revólver pularam o muro do local e o renderam.

Na ação, os indivíduos roubaram um revólver, uma capa de colete e um celular, objetos que estavam com o vigilante. Os homens tentaram levar também a moto da vítima, que informou estar sem as chaves do veículo. Após o assalto, o trio fugiu.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Municipal de Quixadá está a cargo das investigações do caso, para identificar e prender os criminosos.