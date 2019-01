Homens jogam gasolina em ônibus no Mondubim; fogo não se alastrou

Homens tentaram atear fogo em um ônibus da linha 348, na Rua Guilhermina Rocha, no bairro Mondubim, na noite deste domingo (20). Os criminosos jogaram gasolina no coletivo, mas o fogo não se alastrou, segundo o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da corporação foi acionada por volta das 18h30 e fez um procedimento de lavagem da gasolina que ficou no veículo. Um moradora da rua enviou ao Sistema Verdes Mares um vídeo que mostra o ônibus parado na via logo após a tentativa de incêndio.

Desde o dia 2 de janeiro, o Ceará vem sendo alvo de uma onda de ataques ordenados por facções criminosas que tem atingido principalmente o transporte coletivo, pontes e viadutos. Os crimes são vistos como uma represália às declarações do titular da recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária, Mauro de Albuquerque, que, em entrevista no dia anterior, declarou que não haveria separação dos detentos por facção. De acordo com ele, o Estado não reconhece as facções e faria a separação nos termos definidos pela Lei de Execuções Penais. Até as 17h deste domingo, mais de 400 pessoas já haviam sido presas em todo o Estado por suspeita de envolvimento com as ações criminosas.