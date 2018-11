Homens atiram contra grupo em calçada e matam adolescente no Bom Jardim

Homens atiraram contra um grupo que estava em uma calçada na Rua Bom Jesus, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Os homens chegaram em dois carros e efetuaram os disparos. Um adolescente morreu e outras duas pessoas foram atingidas. O crime aconteceu na tarde deste sábado (24).

O adolescente de 14 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Não foi divulgada a identificação das outras duas pessoas nem o estado de saúde delas.

Em nota, a Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará informou que equipes da Polícia Militar estão à procura dos responsáveis pelo crime. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense estiveram no local.