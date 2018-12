Homens assaltam posto de combustíveis no município de Chaval

Uma dupla assaltou um posto de combustíveis fechado na noite do último sábado (1º). O caso ocorreu no município de Chaval, localizado no extremo norte do Ceará. De acordo com informações da Polícia Civil, os dois homens levaram os pertences do vigilante do estabelecimento e de outra pessoa que estava no local.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver que havia dois frentistas e pelo menos outras três pessoas, que são roubadas pelos homens armados.

A dupla ainda invadiu e vasculhou gavetas no escritório do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na área para localizar e prender os suspeitos, mas os indivíduos conseguiram escapar.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população também pode contribuir com as investigações, por meio de informações que possam auxiliar na resolução do caso. O telefone para denúncias é o (88) 3621-6475, da Delegacia Regional de Camocim. O sigilo é garantido.