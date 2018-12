Homem toma celular de babá e finge ser amigo da vítima para disfarçar assalto

Uma babá foi assaltada enquanto caminhava para chegar ao trabalho na Rua Bento Albuquerque no bairro Cidade 2000. Segundo a vítima, o homem se aproximou dela e anunciou o assalto. A ação aconteceu por volta das 7 horas da manhã deste domingo (30) e foi registrada por câmeras de segurança instaladas em um condomínio. Nas imagens é possível ver o assaltante caminhando ao lado da babá com a mão no ombro da vítima.

"Ele pediu pra eu não alarmar. Ele disse que se eu alarmasse, ia levar um tiro. Ele pegou no meu pescoço e apertou. Eu nunca passei por isso, estou traumatizada", contou a babá.

Ainda segundo a vítima, ela teve que entregar o celular e uma quantia no valor de R$ 300,00. Ela informou para a equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares que o assaltante queria continuar a caminhada, mas ela começou a chorar e ele resolveu soltá-la.

A vítima registrou Boletim de Ocorrência na delegacia da área. O suspeito fugiu logo após o assalto.

Veja o flagrante: