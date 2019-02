Homem tem braço reimplantado após acidente entre ônibus e caminhão em Fortaleza

O homem que teve o braço decepado em acidente entre um ônibus do transporte público de Fortaleza e um caminhão, na terça-feira (5), teve o membro reimplantado. Ele passou por cirurgia no Instituto Doutor José Frota (IJF) ainda na terça.

O estado de saúde de Antônio Gleyson Xavier, de 40 anos, é estável, mas ainda não há previsão de alta. O resultado da cirurgia está em avaliação, por haver risco de rejeição do braço recém-implantado, informou o hospital.

O filho de Xavier, um bebê de dois meses também vítima do acidente, está estável e continua sendo atendido, mas deve receber alta nas próximas horas. Logo após chegar ao hospital, o bebê realizou exames e ficou em observação.

No acidente, ocorrido na Avenida Godofredo Maciel, no Bairro Mondubim, uma idosa, identificada como Maria José Abreu Freire, de 87 anos, morreu após ter o corpo esmagado, Antônio Gleyson Xavier teve o braço decepado e outras três pessoas tiveram ferimentos leves. Todos eram passageiros do ônibus da linha 372 - Aracapé/Parangaba.