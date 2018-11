Homem suspeito de matar cinco mulheres é preso em Maranguape

Um homem identificado como Carlos Felipe de Sousa Silva, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar, na última sexta-feira (16), por suspeita de matar pelo menos cinco mulheres em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os homicídios foram todos cometidos a tiros de arma de fogo.

De acordo com informações do comandante da Área Integrada de Segurança (AIS 12), o Tenente-Coronel Océlio Alves, além de ser investigado pela morte das cinco mulheres, Carlos Felipe já tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio. O homem também tem envolvimento com uma facção criminosa.

Durante a prisão, no bairro Área Verde, foram encontrados, com Carlos Felipe, um revólver, 15 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Entres as vítimas de Carlos Felipe, estaria uma adolescente de 16 anos, que foi assassinada na rodovia CE-065, em julho deste ano.