Homem que tentou matar esposa em Fortim é condenado a 20 anos de prisão

Foi sentenciado a 20 anos de prisão um homem acusado de tentar matar a própria esposa no município de Fortim, no litoral-leste do Ceará. A decisão foi do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Única de Fortim. Elvis da Silva Lima foi condenado pela tentativa de feminicídio. O julgamento foi presidido pelo juiz Silmar Lima Carvalho.

Na decisão, o magistrado determinou que o acusado deva permanecer preso enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação, com o objetivo garantir a segurança da vítima, “haja vista ter sido afirmado pelo réu que a qualquer momento que sair da cadeia a matará”.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de maio de 2016, o réu agrediu a companheira com dois golpes de faca. Após o crime, a mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital.

Por essa razão, Elvis foi denunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino). Durante o julgamento, o júri reconheceu a autoria e materialidade do crime, assim como as qualificadoras.