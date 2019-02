Homem morre eletrocutado durante montagem de andaime no bairro Itaoca

Um homem morreu e outro ficou ferido após receberem uma descarga elétrica enquanto trabalhavam no bairro Itaoca, na tarde desta sexta-feira (8).

Segundo a polícia, as duas vítimas estavam operando na montagem de uma estrutura de andaime, na Rua 15 de Novembro, quando sofreram o choque e caíram. Marcondes Teles de Almeida, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O segundo homem, ainda não identificado, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o hospital. Não foi divulgado o seu estado de saúde.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para realizar os levantamentos acerca do fato.