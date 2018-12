Homem morre e outro é baleado em ataque com mais de 15 tiros no Bonsucesso

Mais de 15 tiros foram disparados contra dois homens no bairro Bonsucesso, nesta terça-feira (4). Thiago Sousa Chagas, de 22 anos, não resistiu. A segunda vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a polícia, os dois estavam em uma motocicleta quando foram surpreendidos por suspeitos em um veículo Gol de cor vermelha. Ainda não se sabe a motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.

A motocicleta onde as vítimas estavam não foi encontrada, informou a polícia. As investigações do caso estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).